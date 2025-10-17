Jahre dauernde Planungen und Genehmigungsverfahren eindampfen, das ist eines der wichtigsten Projekte der Bundesbauministerin. Ob das ein Erfolg wird, hängt aber nicht allein von ihr ab.

Fast eine halbe Stunde läuft die Videokonferenz mit Bauministerin Verena Hubertz (SPD) schon, da ploppen hektisch Nachrichten im Chat auf: „Leider kein Ton“, schreibt jemand, „man hört leider nichts“, ein anderer. Eigentlich will Hubertz am Freitagnachmittag Fragen von kommunalen Vertretern zu einem ihrer wichtigsten Gesetze beantworten, dem „Bau-Turbo“. Doch die Frage, die eine Mitarbeiterin ihres Ministeriums gerade vorgetragen hat, war für das Publikum nicht zu hören, draußen an den Bildschirmen wissen die Teilnehmer also nicht, worauf Hubertz antwortet. Abgesehen von dieser Panne verläuft das Webinar mit der Bundesbauministerin aber weitgehend störungsfrei.