Ulf Kämpfer steigt gleich ganz groß ein. Wenn man sich frage, warum Menschen Vertrauen in die Demokratie verlören, liege das oft maßgeblich am Thema Wohnen. Kämpfer selbst hat Großes vor, 2027 will er als Spitzenkandidat der SPD Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein herausfordern. In Berlin ist er an diesem Montag aus einem anderen Grund: Der 53-Jährige ist Oberbürgermeister der Stadt Kiel. Auf ihn und seine Kollegen ist Bauministerin Verena Hubertz (SPD) angewiesen, sie müssen eines ihrer wichtigsten Projekte umsetzen: den „Bau-Turbo“.