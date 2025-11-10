Ulf Kämpfer steigt gleich ganz groß ein. Wenn man sich frage, warum Menschen Vertrauen in die Demokratie verlören, liege das oft maßgeblich am Thema Wohnen. Kämpfer selbst hat Großes vor, 2027 will er als Spitzenkandidat der SPD Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein herausfordern. In Berlin ist er an diesem Montag aus einem anderen Grund: Der 53-Jährige ist Oberbürgermeister der Stadt Kiel. Auf ihn und seine Kollegen ist Bauministerin Verena Hubertz (SPD) angewiesen, sie müssen eines ihrer wichtigsten Projekte umsetzen: den „Bau-Turbo“.
Bauen und WohnenDer Turbo, der das Drama auf dem Mietmarkt beenden soll
Lesezeit: 4 Min.
Bauministerin Verena Hubertz will den hohen Wohnkosten unter anderem ihren „Bau-Turbo“ entgegensetzen. Die Frage ist: Wann spüren die Menschen etwas davon?
Von Tim Frehler, Berlin
Bauministerin:„Wir brauchen mehr Frauen, die zeigen, dass das geht“
Ministerin und werdende Mutter: Verena Hubertz wird daran gemessen werden, ob Wohnen wieder günstiger wird. Seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft muss sie sich aber auch gegen üble Kommentare im Netz wehren.
Lesen Sie mehr zum Thema