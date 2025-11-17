Zum Start ein kleines Gedankenexperiment: Angenommen, es ist November 2028, die Legislaturperiode neigt sich ihrem Ende zu: Was will die Bundesbauministerin dann erreicht haben? Zwei Punkte nennt Verena Hubertz (SPD). Erstens: Der Anstieg der Baukosten sei gestoppt, „vor allen Dingen“ seien sie aber gesenkt worden. Zweitens wolle sie den Menschen sagen können: „Wenn ihr euch für eine Wohnung bewerbt, dann ist die Schlange nicht mehr hundert Meter lang.“ Sie wolle, sagt Hubertz, die Sorgen der Menschen verringern, indem das Angebot auf dem Wohnungsmarkt steigt.