Schwerin (dpa/mv) - Im Wohnungsbau kommt eine Trendwende in Sicht. Im ersten Halbjahr genehmigten die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern den Bau von 2949 neuen Wohnungen, wie der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen am Freitag unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamts mitteilte. Von Januar bis Juni vorigen Jahres waren demnach nur 2838 Wohnungen genehmigt worden.