Schwerin (dpa/mv) - Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sieht angesichts der Investitionsvorhaben von Land und Kommunen optimistisch in die Zukunft. Die Etatplanungen ließen darauf schließen, dass der über Jahre aufgelaufene Investitionsstau nun endlich abgebaut werde, sagte der Vizepräsident des Landes-Bauverbandes, Thomas Maync, am Mittwoch beim Jahresempfang des Verbandes in Schwerin. Vor allem in Schulen und bei der Sanierung von Brücken besteht vielerorts Nachholbedarf. Es bedürfe gemeinsamer Anstrengungen, um die notwendigen Investitionen kontinuierlich umzusetzen, erklärte Maync.