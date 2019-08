Lauterbach (dpa/mv) - In Lauterbach auf der Insel Rügen haben die Arbeiten für Hafenausbau begonnen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) setzte am Freitag den ersten Spatenstich des insgesamt rund fünf Millionen Euro teuren Projekts, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Anlegestelle soll den Angaben zufolge so ausgebaut werden, dass zwei 120 Meter lange Flusskreuzfahrtschiffe Platz finden. Außerdem soll die Fahrrinne auf fünf Meter Wassertiefe ausgebaggert werden und ein Informationszentrum entstehen.