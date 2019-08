Multifunktionsarena am Kaiserlei: Bewegung in Verhandlungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In die Verhandlungen um den Bau einer Multifunktionsarena an der Frankfurter Stadtgrenze zu Offenbach ist wieder Bewegung gekommen. Das von der Stadt favorisierte Bieterkonsortium Langano habe seinen Antrag auf eine Bürgschaft vom Land zurückgezogen, berichtete der Frankfurter Sportdezernent Markus Frank (CDU) am Dienstagabend. Damit seien die Planungen am Standort Kaiserlei einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Nun könnten sich "alle Beteiligten wieder mit Freude dem Projekt widmen", erklärte Frank.