Neustrelitz (dpa/mv) - Nach rund zehn Jahren Bauzeit soll der Schlossgarten Neustrelitz am Mittwoch der Öffentlichkeit übergeben. Zusammen mit Denkmalschützern sei in mehreren Bauabschnitten der Originalzustand des barocken Parks gemäß alter Pläne wieder hergestellt worden, sagte ein Sprecher des Landesbaubetriebs BBL. Insgesamt seien 7,6 Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln investiert worden. Übergeben werden soll der Park in einer öffentlichen Veranstaltung durch Finanzminister Reinhard Meyer (SPD).