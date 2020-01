Halle (dpa/sa) - Wegen Bauarbeiten kommt es in Halle zu zweiwöchigen Verkehrsbehinderungen im Stadtteil Trotha. Wie die Stadtwerke Halle am Samstag mitteilten, werde von Montag an die Köthener Straße teilweise gesperrt. Eine Woche später soll die Angerstraße dicht gemacht werden. In dem betroffenen Bereich müssten alte, aus den 1950er Jahren im Boden befindliche Wasserleitungen ausgetauscht werden. Zu den Kosten machten die Stadtwerke keine Angaben.