Halle (dpa/sa) - Im ersten Halbjahr 2019 sind in Sachsen-Anhalt in etwa so viele Baugenehmigungen erteilt worden wie im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden gut 2200 Bauvorhaben auf den Weg gebracht, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Dienstag in Halle mitteilte. Das seien 16 mehr als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres gewesen.