Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den Verhandlungen um den Bau einer Multifunktionsarena in Frankfurt hat einer der beteiligten Investoren den Druck auf die Stadt erhöht. Die kanadische Katz Group kündigte am Freitag eine weitreichende Unterstützung der beiden Sportvereine Löwen und Skyliners an - unter anderem durch eine jährliche Finanzspritze und kostenlose Heimspiele in der geplanten Arena am Frankfurter Flughafen. Dort will die Katz Group eine gigantische Halle für rund 23 000 Zuschauer errichten.