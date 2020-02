Ansturm auf Immobilien treibt hessische Baubranche an

Bau - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die große Nachfrage nach Wohnungen und der milde Winter treiben die hessische Baubranche an. Der Umsatz 2019 dürfte mit mehr als 8,5 Milliarden Euro das Vorjahresniveau deutlich übertreffen, teilte der Verband Baugewerblicher Unternehmen Hessen am Montag in Frankfurt mit. 2018 hatte die Branche mit zuletzt 65 000 Beschäftigten Erlöse von 8 Milliarden Euro erzielt.

Allein von Januar bis November vergangenen Jahres klettern die Umsätze von Baufirmen mit mindestens 20 Mitarbeitern kräftig um über 10 Prozent. Besonders der boomende Wohnungsbau, aber auch der Bau für Industrie und Unternehmen sorgten für gute Geschäfte. Zudem ließ das milde Wetter im Dezember viele Arbeiten auch im Winter zu. Dank der guten Branchenkonjunktur kletterten die Beschäftigtenzahlen weiter.

Für 2020 erwartet der Verband angesichts gut gefüllter Auftragsbücher erneut starke Geschäfte - vor allem im Wohnungsbau. Höhere Kosten etwa beim Materialeinkauf dürften aber die Firmen belasten, hieß es.