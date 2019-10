Essen (dpa) - Der Baukonzern Hochtief hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres vor allem von gut laufenden Geschäften in Nordamerika profitiert. Aber auch das Europa-Geschäft entwickelte sich besser, während die australische Tochter Cimic auf der Stelle trat. Von Januar bis September erhöhte sich der Überschuss im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent auf 456,3 Millionen Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Essen mitteilte.

Der Umsatz kletterte um knapp acht Prozent auf 18,75 Milliarden Euro. Die Auftragseingänge legten um knapp 13 Prozent auf 21,6 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr zeigen sich die Essener weiterhin zuversichtlich. Optimistisch machen Unternehmenschef Marcelino Fernandez Verdes weiterhin die prall gefüllten Auftragsbücher und gute Aussichten auf mehr Aufträge.