Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bauwirtschaft hinkt dem bundesweiten Boom in der Branche hinterher. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Montag in Erfurt fiel das Umsatzwachstum im Thüringer Bauhauptgewerbe bis Ende August mit 2,1 Prozent deutlich geringer aus als in Ostdeutschland mit 9,0 Prozent. Gegen den Trend wurden in der Thüringer Bauwirtschaft in diesem Zeitraum ein Prozent der derzeit rund 15 000 Arbeitsplätze abgebaut. In Ostdeutschland wurden dagegen Bauleute eingestellt - 3,5 Prozent betrug der Stellenzuwachs, bundesweit sogar 5,1 Prozent.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres setzte das Bauhauptgewerbe in Thüringen mit Straßen-, Industrie-, Verwaltungs- und Wohnungsbauprojekten insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Euro um. In den fünf ostdeutschen Bundesländern zusammengenommen betrug der Bauumsatz mehr als 11,8 Milliarden Euro.