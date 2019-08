Erfurt (dpa/th) - Etwas mehr als zwei Monate vor der Landtagswahl hat Thüringens Bauministerin Birgit Keller (Linke) weitere 400 Millionen Euro Investitionen für die Sanierung von Schulen in der nächsten Legislaturperiode gefordert. Dies entspräche der Summe, die seit 2014 für Schulsanierungen verwendet wurden, teilte Kellers Ministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. In den 400 Millionen Euro sind nicht nur Landes-, sondern auch Bundesmittel enthalten.