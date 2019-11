Berlin (dpa) - Nach einer umfassenden Sanierung und Modernisierung steht die Staatsbibliothek Unter den Linden vor ihrer Wiedereröffnung. In mehreren Abschnitten war der von 1903 bis 1914 errichtete Bau seit 2005 renoviert worden. "Wir haben bei laufendem Betrieb umgebaut, das war nicht einfach für Mitarbeiter und Benutzer", sagte die Generaldirektorin der Staatsbibliothek, Barbara Schneider-Kempf, am Freitag in Berlin. Am Montag ist die Schlüsselübergabe durch die Präsidentin des federführenden Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Petra Wesseler, geplant.

Die Arbeiten auf dem gut 100 000 Quadratmeter Grundfläche umfassenden Komplex sollten ursprünglich bereits 2012 fertiggestellt sein. Die Kosten für das Projekt stiegen von einst 326 auf 470 Millionen Euro.

Bis zur kompletten Eröffnung im Mai müssen laut Schneider-Kempf nun die Leseräume eingeräumt werden oder Mitarbeiter umziehen. Dann wird der bereits 2012 eröffnete große Lesesaal für Nutzer auf der historischen Achse durch den Gebäudekomplex über Eingangshalle, Brunnenhof und die imposante Haupttreppe erreichbar sein.

Die Staatsbibliothek hat etwa 25 Millionen Medien und Objekte in ihren Regalen und Archiven. Damit ist die Institution die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. Zu den größten Schätzen zählen die originalen Partituren etwa von Beethovens 9. Sinfonie, Mozarts "Zauberflöte" oder Bachs Passionen.