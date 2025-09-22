Während Northvolt und andere Batteriehersteller gefährdet sind, läuft das Geschäft von Clarios, dem Hersteller von Varta-Autobatterien, gut. Er profitiert von der zunehmenden Digitalisierung des Autos und einer weitsichtigen Rohstoffstrategie.

Von Silvia Liebrich, Hannover

Den deutschen Batterieherstellern geht es schlecht. Dieser Eindruck drängt sich auf, verfolgt man die Nachrichten der vergangenen Wochen und Monate. Der schwedische Konzern Northvolt ist insolvent und die Zukunft des geplanten Standorts in Schleswig-Holstein ungewiss. Porsche will sein Projekt Cellforce und die dort geplante Produktion von Hochleistungsbatteriezellen weitgehend einstellen. Und auch die Varta AG mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen, an der Porsche beteiligt ist, kämpft sich gerade mit Mühe aus einer schweren Krise heraus.