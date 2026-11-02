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GroßbritannienWenn Batman die Tankrechnung bezahlt

Lesezeit: 2 Min.

132 000 Follower hat der neue Batman-Influencer auf Instagram schon.
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Quelle: Instagram

In London taucht in diesen Tagen immer wieder ein Mann im Superhelden-Kostüm auf und tut Gutes. Die Stadt rätselt, wer der verkleidete Wohltäter sein könnte.

Von Martin Wittmann, London

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Das Vereinigte Königreich ist in diesen Tagen auf der Suche nach seinen Superhelden. Es gilt etwa einen neuen James Bond zu finden, schon bald könnte bekannt gegeben werden, wer den zweitbritischsten aller Gentlemen künftig spielen wird. Der britischste dürfte ebenfalls bald wieder zu sehen sein, schließlich gibt Rowan Atkinson sein Bühnen-Comeback und tritt dabei auch als Mr. Bean auf. Und dann ist da noch der dunkle Ritter. Nein, nicht die wackere Monty-Python-Figur, die in „Die Ritter der Kokosnuss“ ihre Extremitäten verloren hat und trotzdem weiterkämpfen möchte, „ist nur eine Fleischwunde“ – das ist der schwarze Ritter. Der dunkle, das ist Londons Batman.

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