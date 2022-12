Basic-Insolvenz:Bio sollte Massenware werden

Kommentar von Michael Kläsgen

Nun ist also auch Basic insolvent. Der Biomarkt für Lebensmittel hat damit sein vorerst prominentestes Opfer. Ein Fehler wäre es aber, daraus zu schließen, dass es jetzt aus und vorbei wäre mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland. Basic reiht sich zwar ein in eine ganze Serie von Pleiten bei Biolebensmittelhändlern. Die Gründe dafür sind aber vielschichtig. Ja, die Branche steckt in ihrer tiefsten Krise seit mindestens 30 Jahren. Einen ganz erheblichen Teil der Schuld daran tragen die einzelnen Akteure aber selbst. Bei Basic ist das ganz sicher der Fall.