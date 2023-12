Markus Kamieth löst Martin Brudermüller an der Spitze des Chemiekonzerns ab. Er hat nie für eine andere Firma gearbeitet, steht seinem Vorgänger in Sachen China-Euphorie in Nichts nach - und ist ein Typ für öffentliche Liebeserklärungen.

Von Elisabeth Dostert

Vielleicht war es am Ende diese kleine Liebeserklärung, die Markus Kamieth an viele seiner Posts im Selbstdarstellungs-Netzwerk Linkedin anhängt. #ilovebasf. "Ich liebe BASF", heißt das. Es menschelt ja immer, auch in großen Konzernen. Am Mittwoch wurde die ausdauernde Liebe belohnt. Der Aufsichtsrat des Chemiekonzerns unter Vorsitz von Kurt Bock kürte Kamieth, Jahrgang 1970, zum Nachfolger von Vorstandschef Martin Brudermüller. Dieser scheidet mit Ende der Hauptversammlung 2024 aus. Melanie Maas-Brunner, auch sie wurde in Medienberichten als Kandidatin für die Nachfolge gehandelt, verlässt den Konzern Ende Januar - auf eigenen Wunsch, wie es heißt.