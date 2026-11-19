Das Drama hat nach fast zwei Monaten ein Ende: Der weltweit größte Chemiekonzern BASF teilte am Donnerstag mit, nicht länger um Evonik zu buhlen, Deutschlands zweitgrößte Chemiefirma. Der Aktienkurs des MDax-Mitglieds Evonik brach daraufhin zeitweise um 23 Prozent ein, so heftig wie nie zuvor. Die Notierung des Dax-Unternehmens BASF stieg leicht. Ende September war das Interesse von BASF an Evonik bekannt geworden. Es wäre eine der größten Übernahmen in der Geschichte der deutschen Chemieindustrie gewesen.
ChemieindustrieWarum BASF das Werben um Evonik stoppt
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Der weltweit größte Chemiekonzern wollte die deutsche Nummer zwei kaufen, für elf Milliarden Euro. Doch das Evonik-Management und wichtige Politiker waren dagegen. Die Absage lässt Evoniks Aktienkurs abstürzen.
Von Björn Finke, Düsseldorf
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