Der weltweit größte Chemiekonzern wollte die deutsche Nummer zwei kaufen, für elf Milliarden Euro. Doch das Evonik-Management und wichtige Politiker waren dagegen. Die Absage lässt Evoniks Aktienkurs abstürzen.

Das Drama hat nach fast zwei Monaten ein Ende: Der weltweit größte Chemiekonzern BASF teilte am Donnerstag mit, nicht länger um Evonik zu buhlen, Deutschlands zweitgrößte Chemiefirma. Der Aktienkurs des MDax-Mitglieds Evonik brach daraufhin zeitweise um 23 Prozent ein, so heftig wie nie zuvor. Die Notierung des Dax-Unternehmens BASF stieg leicht. Ende September war das Interesse von BASF an Evonik bekannt geworden. Es wäre eine der größten Übernahmen in der Geschichte der deutschen Chemieindustrie gewesen.