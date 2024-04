Mit der Hauptversammlung an diesem Donnerstag tritt Markus Kamieth die Nachfolge von Markus Brudermüller an. Die beiden Männer haben einiges gemeinsam.

Von Elisabeth Dostert, Ludwigshafen

Markus Kamieth, 53, trägt keinen dieser Pins am Revers, wie sie Martin Brudermüller so gerne trägt, oder muss man schon schreiben - trug. Am liebsten die blauen, auf denen in weißer Schrift BASF steht. Es ist wirklich keine große Fläche nötig, um Zugehörigkeit zu demonstrieren. Brudermüller ist stolz auf "die BASF". So wie Kamieth, der mit der Hauptversammlung an diesem Donnerstag Brudermüller als Vorstandschef des Chemiekonzerns ablöst.