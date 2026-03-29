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UnternehmertumSelbständigkeit soll leichter werden

Lesezeit: 4 Min.

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Bedingungen für Selbständige verbessern.
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Bedingungen für Selbständige verbessern. Michael Kappeler/dpa

Arbeitsministerin Bas will die Arbeit von Solo-Selbständigen wie Musiklehrerinnen oder Sporttrainern erleichtern.  Auftraggeber sollen vor Nachzahlungen an Sozialkassen geschützt werden. Der Verband der Selbständigen reagiert mit scharfer Kritik.

Von Roland Preuß

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Tätigkeit als Selbständiger erleichtern und vor allem Solo-Selbständigen und deren Auftraggebern mehr Rechtssicherheit geben. Hierfür plant Bas eine neue Form der Selbständigkeit, die klarer vom Status als Arbeitnehmer abgegrenzt ist und eine Rentenversicherungspflicht vorsieht. Mitunter langwierige Prüfungen durch die Rentenversicherung sollen damit entfallen.

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