Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Tätigkeit als Selbständiger erleichtern und vor allem Solo-Selbständigen und deren Auftraggebern mehr Rechtssicherheit geben. Hierfür plant Bas eine neue Form der Selbständigkeit, die klarer vom Status als Arbeitnehmer abgegrenzt ist und eine Rentenversicherungspflicht vorsieht. Mitunter langwierige Prüfungen durch die Rentenversicherung sollen damit entfallen.