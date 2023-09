Von Herbert Fromme, Köln

Versicherungsfusionen sind sehr selten in Deutschland. Die potenziellen Partner haben Hunderttausende oder sogar Millionen Kunden mit langfristigen Verträgen und entsprechenden Ansprüchen, komplexe Strukturen, sehr unterschiedliche IT-Systeme. All das macht ein solches Zusammengehen zur Mammutaufgabe. Fusionen finden derzeit eigentlich nur statt, um Bestände an Versicherungsverträgen, die ein Konzern loswerden will, zur Abwicklung an einen Spezialisten zu geben.