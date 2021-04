Rund um den Globus tüfteln Zentralbanken an einer digitalen Form des Bargelds. Was die für den Alltag der Menschen bedeuten würde - und welche Risiken es gibt.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Viele Menschen in Deutschland schätzen Bargeld. Dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Ein wichtiger: die Privatsphäre. Einkäufe in bar lassen sich von Dritten nur schwer rekonstruieren. Ein weiterer Aspekt ist die empfundene Sicherheit. Manche Bürger horten Bargeld in versteckten Schuhkartons, in hohlen Büchern mit Geheimfach oder im Tresor. Ein Haufen Bargeld, hergestellt aus griffigem Metall und Baumwollpapier, stellt für manchen die Lebensversicherung dar für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Hausbank pleitegeht oder der Staat kollabiert.