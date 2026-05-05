Die Liebe der Deutschen zum Bargeld war eine Zeit lang so stark, dass Einzelhändler sie direkt auf große Zettel schreiben mussten: „Hier nur Bargeld“ stand dann dort in krakeliger Handschrift, manchmal noch verbunden mit einer Warnung, die die Bargeldliebe nur unterstrich: „Kartenzahlung erst ab 30 Euro“. Scheine und Münzen, das war den Deutschen am liebsten und führte dazu, dass die Bundesrepublik beim elektronischen Bezahlen eigentlich jahrzehntelang hinter den Nachbarländern zurückblieb. 1994 noch zahlten die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher fast 80 Prozent aller Umsätze im stationären Einzelhandel mit Scheinen und Münzen, damals eben noch in Form von Deutscher Mark und Pfennig, später dann in Euro und Cent.