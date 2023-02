Google will ChatGPT mit seinem neuen Chat-Bot Bard Konkurrenz machen.

Googles neuer Alleinunterhalter Bard tritt gegen Chat-GPT an. Es geht um die Zukunft der Suchmaschinen.

Von Max Muth

Gut zwei Monate hat Google zugesehen, wie die künstliche Intelligenz Chat GPT des Unternehmens Open AI Menschen weltweit in ihren Bann gezogen hat. Jetzt reicht's. Google versucht, selbst mitzumachen. In einem Blogpost verkündete Google-Chef Sundar Pichai am Montag, dass sein Chatbot Bard ab sofort auch von ausgewählten Nutzern außerhalb Googles getestet werden kann.