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ArbeitsrechtWarum die USA über den Mutterschutz einer einzelnen Frau streiten

Lesezeit: 2 Min.

Barbara Palvin sagt, sie mache nur ihren Job. Der ist allerdings auf dem Laufsteg. Und dazu, dass sie den recht rasch nach einer Geburt wieder entlangläuft, gibt es sehr viele Meinungen.
Barbara Palvin sagt, sie mache nur ihren Job. Der ist allerdings auf dem Laufsteg. Und dazu, dass sie den recht rasch nach einer Geburt wieder entlangläuft, gibt es sehr viele Meinungen.
Mario Anzuoni/Reuters

Das Model Barbara Palvin steht sechs Wochen nach einer Geburt wieder auf dem Laufsteg – und erntet dafür Lob wie Kritik.

Von Lea Hampel

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Eines der lustigsten und traurigsten Tortendiagramme der Grafiken-Königin Katja Berlin heißt: „Wofür Frauen sich rechtfertigen müssen“. Das Kreisdiagramm besteht aus vier gleich großen Anteilen, die heißen „Nur Kinder“, „Nur Karriere“, „Kinder und Karriere“ und „Keine Kinder und keine Karriere“. Selten wurde der Widerspruch, in den Frauen durch das Patriarchat und den Kapitalismus verstrickt werden, so schön auf den Punkt gebracht.

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