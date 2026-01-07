Geld, Gold oder Großmutters Geburtsurkunde: All solche Schätze lagern Menschen in Bankschließfächern. Es sind die wichtigsten Dinge, die sie haben. Wo auch sonst, wenn nicht bei der Bank, soll man sie lassen? Dass es unter der eigenen Matratze nicht sicherer ist, wissen die meisten Deutschen ja mittlerweile.
Einbruch in GelsenkirchenWie sicher ist ein Bankschließfach?
Lesezeit: 4 Min.
Ein Millionenschaden ist in Gelsenkirchen entstanden, weil Gangster die Schließfächer einer Sparkasse ausgeräumt haben. Wofür haftet die Bank in solchen Fällen? Was gehört überhaupt in ein Schließfach? Und was kostet die Verwahrung eigentlich?
Von Ann-Marlen Hoolt, Jerrit Schloßer und Joscha F. Westerkamp
