Geld, Gold oder Großmutters Geburtsurkunde: All solche Schätze lagern Menschen in Bankschließfächern. Es sind die wichtigsten Dinge, die sie haben. Wo auch sonst, wenn nicht bei der Bank, soll man sie lassen? Dass es unter der eigenen Matratze nicht sicherer ist, wissen die meisten Deutschen ja mittlerweile.