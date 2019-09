Es sind aufreibende Tage für Banken und ihre Kunden. Am vergangenen Sonntag stellten die Kreditinstitute in Deutschland die Software für das Bezahlen per Computer oder Smartphone um. Hintergrund sind neue Richtlinien für den Zahlungsverkehr in Europa, PSD2 genannt. Sie sollen vor allem die Sicherheit beim elektronischen Bezahlen erhöhen. Jeder Bundesbürger, der bei einer Bank ein Konto hat, ist von der Umstellung betroffen. Dabei hakte es aber an vielen Ecken und Enden: Bei einzelnen Banken kamen Kunden nicht mehr ins Online-Banking, in den Call Centern hingen viele lange in der Warteschleife.

SZPlus