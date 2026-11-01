Im Frühjahr 2023 zeigte sich, wie schnell Vertrauen im Bankensektor schwinden kann: Innerhalb weniger Stunden räumten Kundinnen und Kunden ihre Konten bei US-Regionalbanken. Die Silicon Valley Bank und weitere Geldhäuser brachen zusammen. In der Schweiz stand wenige Tage später auch die Credit Suisse vor dem Kollaps, nachdem Kunden dort ebenfalls in Scharen Geld abgezogen hatten. Am Ende konnte sie nur durch eine Notübernahme durch die Großbank UBS sowie milliardenschwere Garantien der Schweizerischen Nationalbank gerettet werden.
FinanzindustrieBonus trotz Banken-Pleite – wie ist das möglich?
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Fließen Banker-Boni quasi automatisch oder sind sie eine Belohnung für nachhaltig gute Leistung? Eine Studie zeigt, was bei der Vergütung in Banken dringend verbessert werden sollte.
Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt
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