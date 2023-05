Provisionsverbot:Die Bankenlobby hat gesiegt

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Viele Menschen fühlen sich unsicher, wenn sie sich bei einer Bank in Gelddingen beraten lassen. Der Kunde weiß niemals so ganz genau, ob der Berater das Finanzprodukt anbietet, weil es genau das "Richtige" für sie oder ihn ist - oder nur weil das Institut dafür eine hohe Verkaufsprovision kassiert. Es ist das alte Dilemma: Finanzberater stehen unter Druck, Umsatz zu machen. Doch manchmal wäre zum Beispiel ein Rentner besser beraten, das Ersparte einfach auf dem Konto liegen zu lassen, weil das Verlustrisiko eines Finanzprodukts in keinem Verhältnis zur Lebenserwartung steht.

Dieser Interessenkonflikt in der Finanzberatung steht seit der Finanzkrise 2008 im Fokus der politischen Debatten. Immer wieder gab es Vorschläge, das System durch einen einfachen Kniff zu reformieren: durch das Verbot von Provisionen. Die Idee dahinter: Kunden würden die Arbeitszeit des Beraters direkt als Honorar bezahlen, so wie beim Steuerberater oder Anwalt. In den Niederlanden und Großbritannien ist das seit vielen Jahren Usus - eine europaweite Regelung aber fehlt.

Noch zum Jahreswechsel hat die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness durchblicken lassen, sie wolle die Provisionsberatung europaweit verbieten. Die irische Politikerin der konservativen EVP wusste, dass sie damit die mächtige Finanzlobby gegen sich aufbringen würde - vor allem jene aus Deutschland. Wochenlang stemmten sich die Verbände von Banken und Versicherern gegen die Pläne, letztlich mit Erfolg: Am Freitag teilte die Kommissarin mit, sie werde vorerst auf ein Verbot verzichten.

Ein Milliardengeschäft war in Gefahr

Kein Wunder, schließlich machen Finanzdienstleister viel Ertrag mit Provisionen. 2021 kassierte der mit Abstand größte Finanzvertrieb in Deutschland, die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), mehr als 2,2 Milliarden Euro an Verkaufsprovisionen, wie die Organisation Finanzwende berichtet. Insgesamt, so hat der Regensburger Professor Steffen Sebastian in einer Studie errechnet, koste der provisionsbasierte Verkauf die Sparer in Deutschland pro Jahr 98 Milliarden Euro. Nicht allein wegen der Provisionen, sondern auch, weil sie in schlechtere Produkte investieren, was die Verbände wiederum zurückweisen.

So oder so: Entsprechend unbeliebt ist die Idee eines Provisionsverbots bei deutschen Finanzdienstleistern - auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist dagegen, wie er in einem offenen Brief an die EU-Kommissarin deutlich machte. Aber auch ein deutscher EU-Parlamentarier hat sich schon früh gegen das Provisionsverbot in Stellung gebracht, ebenfalls mit Briefen an die EU-Kommissarin: Es ist der CSU-Politiker Markus Ferber, der schon im Dezember 2022 sagte, ein Provisionsverbot würde Teile der Bevölkerung von der Finanzberatung ausschließen.

Spenden und Beiratsposten für Politiker

Nun kann man tatsächlich über das Für und Wider dieser Maßnahme streiten. Doch Ferber zeigt beispielhaft, wie eng die Bande zwischen Bankenlobby und Politik sind. Es ist ja nicht nur Finanzminister Lindner, der als Abgeordneter regelmäßig Vorträge in der Finanzbranche hielt. Markus Ferber ist neben seiner Parlamentsarbeit sogar laufend für die DVAG tätig: Er sitzt im Beirat des mächtigen Finanzvertriebs, der regelmäßig Geld an Parteien spendet, und kassiert für seine Beiratstätigkeit pro Monat zwischen 1001 und 5000 Euro. Das ist weder geheim, noch verboten, Ferber hat die Spanne auf seiner Homepage veröffentlicht. Damit erfüllt er die Anforderungen des Verhaltenskodex für EU-Parlamentarier.

Allerdings ist auch kaum ein anderer EU-Finanzpolitiker im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments so eng verbandelt mit der Finanzwirtschaft wie Ferber, wie eine SZ-Auswertung der veröffentlichten Nebentätigkeiten ergab. Auch vor dem Hintergrund der jüngsten "Katar-Gate-Enthüllungen" zu Korruption in der EU hatte sich das EU-Parlament zuletzt besorgt über Interessenkonflikte geäußert, die durch Nebentätigkeiten von Mitgliedern verursacht werden - "insbesondere wenn diese als Manager, im Verwaltungsrat, in Beiräten oder als Berater von Banken, multinationalen Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen tätig sind."

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist seit Jahren mit Fehlberatungen in der Finanzbranche konfrontiert und spricht sich daher schon lange für ein Provisionsverbot aus. Auch er sieht die engen Verbindungen kritisch. "Unter denjenigen, die politisch über ein Provisionsverbot entscheiden und sich dagegen aussprechen, sind in der Öffentlichkeit diejenigen am markantesten zu vernehmen, die auf verschiedenste Art eng verflochten mit der Finanzlobby sind", sagt er. Sei es, weil sie auf ihrer Gehaltsliste stünden, Beiratstätigkeiten ausübten oder hoch dotierte Vorträge hielten.

Seit an Seit mit den Sparkassen

Ferber ist nicht der einzige Politiker oder Ex-Politiker im Beirat der DVAG. Auch die frühere SPD-Justiz- und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) engagiert sich dort, der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Hermann-Otto Solms, der Ex-Chef der Gewerkschaft Verdi und heutige grüne Bundestagsabgeordnete Frank Bsirke und viele mehr, teilweise ehrenamtlich, aber dennoch bringen sie sich ein. In der letzten Legislaturperiode stand die DVAG mit über 1,65 Millionen Euro Spenden auf Platz zwei der größten Geldgeber der Parteien.

Der CSU-Politiker Ferber steht nicht nur der DVAG mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch den Sparkassen, die ebenfalls viele Milliarden Ertrag mit Provisionen erwirtschaften. Er sitzt nicht nur im Beirat des Sparkassenverbandes Bayern, sondern auch im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der Kreissparkasse Augsburg - Honorar jeweils bis 499 Euro monatlich. Darüber hinaus gehört der Politiker dem "Zukunftsrat" der genossenschaftlichen Sparda-Banken an - ebenfalls vergütet.

Wie aber kann sich Ferber gleichzeitig als unabhängiger Politiker engagieren? Und hat man als Europaabgeordneter überhaupt Zeit für so viele Nebenjobs? Ferber sagt, seine Nebentätigkeiten beeinträchtigten "in keiner Weise die Ausübung des Abgeordnetenmandats". Alle Entschädigungen lägen im unteren Bereich der jeweils angegebenen Spanne. Es handele sich um überparteiliche Beratungsgremien, die auf die operative Tätigkeit keinen Einfluss nehmen würden. Die DVAG teilte mit, der Beirat treffe sich ein- bis zweimal im Jahr. Darüber hinaus stünden die Mitglieder dem Vorstand auch anlassbezogen beratend zur Seite.

Wie gut die Verbandsarbeit der Banken funktioniert, hat die lobbykritische Organisation Finanzwende analysiert: Die Finanzlobby sei, gemessen an Ressourcen und Zahl ihrer Mitglieder, eine der größten und mächtigsten Lobbygruppen in Deutschland. Sie gebe jedes Jahr rund 200 Millionen Euro aus, um Politik und Gesellschaft zu beeinflussen. "Zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich ihr entgegenstellten, sei die Finanzlobby zahlenmäßig und monetär klar überlegen", so die Autoren der Studie.

Im Parlament gilt nach wie vor der Sparkassenverband DSGV als besonders einflussreich. Über ihre kommunalen Eigentümer sind die Sparkassen tief verwurzelt in Städten und Gemeinden. Den meisten Parlamentariern ist bewusst, dass auch Landräte und Bürgermeister der eigenen Partei in den Verwaltungsräten der Sparkassen sitzen. Wenn die Sparkassen politisch etwas monieren wollen, kann es passieren, dass die Abgeordneten nicht nur vom Verband, sondern auch von den Kommunalpolitikern angesprochen werden. Von den Grünen bis zu den Konservativen: Im Europaparlament und im Bundestag stellt sich kaum ein Abgeordneter gern gegen die Sparkassen. Peter Simon, ein früherer SPD-Europa-Abgeordneter, der sich im Amt für die Belange der Sparkassen eingesetzt hatte, wurde Anfang 2020 sogar Bevollmächtigter des DSGV in Brüssel. Kurze Wege für die Bankenlobby.