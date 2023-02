Das Berlaymont-Gebäude, der Sitz der EU-Kommission in Brüssel.

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Während der globalen Finanzkrise 2008 waren sogar die Banken ein wenig kleinlaut geworden. Zu offensichtlich ihr Versagen bei der Kontrolle ihrer Bilanzen, in denen sich die Risiken türmten. Die Steuerzahler mussten geradestehen, allein in Deutschland zahlten die Bürger 70 Milliarden Euro für die Rettung der Institute. Nie wieder, so das Mantra von Politik und Bürgern. Die Regeln für Banken sollten massiv verschärft werden.