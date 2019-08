Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Landesbank Saar hat auch dank eines Sondereffekts aufgrund von Kursgewinnen aus dem Wertpapiergeschäft einen deutlichen Sprung beim Vorsteuerergebnis erzielt. Es lag im ersten Halbjahr 2019 mit 42,4 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum (20,9 Mio), wie die SaarLB am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Dieser Sondereffekt könne nicht auf das gesamte Jahr hochgerechnet werden. Man gehe aber davon aus, dass der Überschuss des Gesamtjahres über dem des Vorjahres (23,4 Mio) liegen werde, sagte ein Sprecher.