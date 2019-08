Neuruppin (dpa/bb) - Die Urlaubsgäste in Brandenburg wollen zunehmend aufs Auto verzichten und wünschen sich daher Verbesserungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist ein zentrales Ergebnis einer Studie für das alljährliche Tourismusbarometer, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) als Auftraggeber am Donnerstag mitteilte. Brandenburg sei schon jetzt das Bundesland, in dem öffentliche Verkehrsmittel am häufigsten im Ausflugsverkehr genutzt würden. Jeder achte Tagesausflug wird nach Angaben des Verbandes mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unternommen.