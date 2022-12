Interview von Caspar Busse

Die ING-Gruppe aus Amsterdam gehört zu den größten Banken in Europa, weltweit hat das Geldinstitut 38 Millionen Kunden in rund 40 Ländern. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für die Niederländer, hier will Konzernchef Steven van Rijswijk, 52, auch weiter zulegen. Er ist in Utrecht geboren, hat in Rotterdam Wirtschaftswissenschaften studiert und ist schon seit 1995 bei ING. Seit Juli 2020 leitet er den Finanzkonzern.