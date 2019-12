Frankfurt/Bad Soden (dpa) - Die flächendeckende Zusammenarbeit von Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse in Hessen nimmt Gestalt an: Heute wollen die Institute im Taunusort Bad Soden ihre erste gemeinsame Filiale im neuen Gewand eröffnen - gut drei Monate nach Vorstellung des Konzepts.

Die Kooperation ist eine Antwort auf den Kostendruck in der Branche: Deutschlands zweitgrößte Volksbank und die Taunus Sparkasse wollen ihre Präsenz gerade im ländlichen Raum auch in einer Zeit gewährleisten, in der immer weniger Kunden in Filialen kommen.

An 26 Standorten wollen sich die beiden Institute künftig Räumlichkeiten teilen - teils mit Personal, teils in Form von Selbstbedienungsstellen. Bis Weihnachten sollen sieben solcher Finanzpunkte eröffnet sein, bis Anfang März 2020 dann drei weitere. Dass Geldhäuser aus unterschiedlichen Lagern in so großem Stil so eng zusammenarbeiten, ist ein Novum.