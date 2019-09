Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem zehnköpfigen Führungsteam will die Deutsche Bank ihre Privatkundensparte weiter nach vorne bringen. "Unsere Ausgangslage ist sehr solide, aber es gibt noch reichlich zu tun. Das gilt sowohl für die Struktur des Privatkundengeschäfts als auch für den Kontakt zu und das Geschäft mit unseren Kunden", schrieb Spartenchef Manfred Knof in einer am Donnerstag versandten Nachricht an die Mitarbeiter.

"Mit Jahresbeginn 2020 werden wir unsere Maßnahmen intensivieren, mit denen wir neue Kunden gewinnen wollen", erklärte der ehemalige Allianz-Manager. "Und wir werden unser Produktangebot deutlich straffen und zwischen den Kundenmarken harmonisieren." Knof betonte, an der Zwei-Marken-Strategie mit Deutscher Bank und Postbank halte das Geldhaus unverändert fest.

Die Deutsche Bank hatte nach einigem Hin und Her im Frühjahr 2017 entschieden, die Postbank nicht zu verkaufen, sondern in ihr Privat- und Firmenkundengeschäft einzugliedern. In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen gegeben, die Bonner Zentrale der Postbank könnte dem Sparkurs im Deutsche-Bank-Konzern zum Opfer fallen.

Knof hatte zum 1. August 2019 die Leitung des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in Deutschland übernommen. Im Konzernvorstand ist Vizechef Karl von Rohr für die Privatkundenbank zuständig. Der bisherige Privatkundenvorstand, Ex-Postbankchef Frank Strauß, hatte seinen Posten im Zuge des radikalen Konzernumbaus im Juli verloren.