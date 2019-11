Banken - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Mit überraschend guten Quartalszahlen hat die Commerzbank bereits vor gut einer Woche aufhorchen lassen - heute gibt es die Details. Nach vorläufigen Zahlen hat der Frankfurter MDax-Konzern im Sommer 294 Millionen Euro Überschuss erzielt - gut ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ein Großteil des Gewinnanstiegs stammt aus dem Verkauf der Tochter Ebase. Auch gesunkene Kosten und weniger Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite schlugen sich positiv in der Bilanz nieder. Noch im zweiten Quartal hatte die Commerzbank nur dank einer geringeren Steuerlast einen Gewinneinbruch verhindern können.

Ende September hatte Commerzbank-Chef Martin Zielke seine Strategie vorgestellt, mit der er das Geldhaus wetterfest machen will: Unter dem Strich sollen 2300 weitere Stellen gestrichen werden, zudem wird jede fünfte der etwa 1000 Filialen geschlossen. Die Online-Tochter Comdirect will die Commerzbank komplett übernehmen, bis Anfang Dezember läuft dort ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre.

Der Vorstand hat sich vorgenommen, im Gesamtjahr 2019 den Überschuss leicht zu steigern. Allerdings wackelt die Prognose: Von dem Ziel, die bereinigten Erträge in diesem Jahr zu steigern, hat sich das Management bereits verabschiedet.