Deutlich weniger Datenklau an Bankautomaten in Berlin

Berlin (dpa/bb) - Die Zahl der Datendiebstähle an Geldautomaten in Berlin ist im vergangenen Jahr um zwei Drittel gesunken. 114 sogenannter Skimming-Attacken erfasste die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme im Jahr 2019. Im Jahr zuvor waren es demnach noch 343 Angriffe. Dennoch gab es in Berlin deutschlandweit wieder die meisten Manipulationsversuche an Bankautomaten. Insgesamt wurden 2019 245 Fälle gezählt, 2018 waren es fast doppelt so viele. In Brandenburg gab es einen einzigen Versuch.

Beim sogenannten Skimming werden Geldautomaten manipuliert, um Kartendaten und Geheimnummern (PIN) von Bankkunden auszuspähen. Einzelne Automaten kann es dabei mehrfach getroffen haben. In der Hauptstadt vermuten Kriminelle nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden eine große Zahl ausländischer Touristen, deren Zahlungskarten noch nicht mit EMV-Chip ausgestattet sind. Daten solcher Karten können Täter leichter verwerten.

Der Schaden durch Datenklau an Geldautomaten in Deutschland ist den Angaben zufolge im vergangenen Jahr auf das Rekordtief von gut 1,4 Millionen Euro gesunken. Ein Jahr zuvor lag die Bruttosumme noch bei 1,44 Millionen Euro. Für Kriminelle ist es nach Einschätzung der Experten dank moderner Sicherheitstechnik immer schwieriger, ausgespähte Kartendaten und Geheimnummern zu Geld zu machen.

Verbraucher in Deutschland, die Opfer von "Skimming" geworden sind, müssen normalerweise keinen finanziellen Nachteil fürchten. In der Regel ersetzen Geldinstitute solche Schäden - vorausgesetzt, die Kunden sind sorgfältig mit ihrer Bankkarte und PIN umgegangen.