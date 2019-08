Frankfurt/Main (dpa) - Die Dekabank will nach einem Einbruch 2018 in diesem Jahr wieder mehr Fonds und Zertifikate verkaufen. "Wir liegen per Ende Juli bei einer Nettovertriebsleistung in Höhe von 8,4 Milliarden Euro", sagte der Vorstandsvorsitzende des Wertpapierhauses der Sparkassen, Michael Rüdiger, laut Redetext am Dienstagabend in Frankfurt. "Für das Gesamtjahr gehen wir davon aus, dass wir eine Gesamtnettovertriebsleistung über dem Vorjahreswert erreichen können."