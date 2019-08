Erfurt (dpa/th) - Die Commerzbank in Thüringen zeigt sich trotz eines Rückgangs bei Privatkrediten mit dem Neugeschäft zufrieden. Im ersten Halbjahr 2019 seien im Freistaat Darlehen in Höhe von 147 Millionen Euro an Bauherren und Konsumenten ausgereicht worden, teilte die Bank am Mittwoch mit. Das seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar vier Prozent weniger. Dennoch bewege sich damit die Nachfrage nach Krediten auf einem sehr hohen Niveau, hieß es.