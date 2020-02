Banken - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eigentlich wollte die Commerzbank im vergangenen Jahr den Gewinn von 2018 übertreffen. Doch Zinstief und Konjunkturflaute durchkreuzten die Pläne des Vorstands. An diesem Donnerstag (07.00 Uhr) wird sich zeigen, wie weit das Frankfurter MDax-Institut beim Überschuss unter den 865 Millionen Euro aus dem Vorjahr geblieben ist. Analysten erwarten im Schnitt 586 Millionen Euro Gewinn unter dem Strich.

Trüb bleiben die Aussichten für Konzernchef Martin Zielke und sein Team auch im Jubiläumsjahr 2020, in dem die Commerzbank auf eine 150-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt: Internationale Handelskonflikte bremsen die exportorientierte deutsche Wirtschaft, ein Ende des Zinstiefs im Euroraum ist nicht in Sicht, der Wettbewerb um Privat- und Firmenkunden in Deutschland ist traditionell hart.

Nach Einschätzung von Analysten könnte der Überschuss der Commerzbank im laufenden Jahr weiter sinken. Mit der Komplettübernahme der Online-Tochter Comdirect und dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank will die Commerzbank ihr Profil schärfen. Das erwartete Geld aus dem mBank-Verkauf will der Vorstand nutzen, um die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen zu stemmen.