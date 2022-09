Von Stephan Radomsky und Meike Schreiber

Für Manager gelten eben andere Regeln als für Fußballer. Was das Wechseln angeht, zum Beispiel: Da herrschen für die Kicker strenge Vorgaben, wann sie mit der Konkurrenz reden und Verträge unterschreiben dürfen. Bei ihren Chefs kann es dagegen schon mal ziemlich plötzlich kommen. So wie nun mit Michael Diederich: Der bisherige Chef der Münchner Hypo-Vereinsbank (HVB) hört Ende Februar auf und wechselt zu den Fußballprofis des FC Bayern. Dort soll er als Finanzvorstand und stellvertretender Chef in Zukunft das legendäre "Festgeldkonto" des Klubs verwalten. Diederich löst seinen Banker-Kollegen Jan-Christian Dreesen ab, der von der BayernLB zum FC Bayern gekommen war.

Diederich und die Bayern kennen sich schon länger, schließlich sind die Bank und der Klub seit vielen Jahren unter anderem in Sponsoring-Deals miteinander verbandelt. Schon Diederichs Vorgänger, der heutige Deutsche-Börse-Chef Theo Weimer, saß im Aufsichtsrat der Bayern. Den Posten erbte der gebürtige Koblenzer Diederich, als er Anfang 2018 an die Spitze der Münchner Unicredit-Tochter rückte. Zuletzt saß er im Aufsichtsgremium an der Säbener Straße unter anderem neben Vereinsboss und Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer, dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Drüben, im HVB-Turm an der Arabellastraße, soll für Diederich Marion Höllinger nachrücken - die erste Frau an der Spitze einer größeren Privatbank in Deutschland. Die Managerin, die bisher für das Privatkundengeschäft zuständig war, kennt die Bank auf allen Ebenen: In den frühen Neunzigern machte sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau im niederbayerischen Eggenfelden, damals noch bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. Mehr als 30 Jahre lang arbeitete sie sich seither im Haus nach oben, studierte nebenher und rückte vergangenes Jahr schließlich in den obersten Führungskreis auf.

Höllinger ist dabei eine ziemliche Ausnahme in der deutschen Finanzbranche. Frauen haben es hier fast schon traditionell noch schwerer als in anderen Branchen - auch wenn sie in den vergangenen Jahren aufgeholt haben: Die Commerzbank hat eine stellvertretende Vorstandschefin, dem Vorstand der Deutschen Bank gehören sogar zwei Frauen an. Bei Sparkassen und Volksbanken allerdings beherrschen weiterhin Männer das Bild.

Für die HVB besonders interessant werden dürfte, wie sich die Bank mit dem Wechsel verändert, wenn auf den gelernten Investmentbanker Diederich nun die Privatkunden-Spezialistin Höllinger folgt. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass sich die Bank in Zukunft weniger stark im Geschäft mit Unternehmen und Börsengängen engagieren könnte. Andrea Orcel, der Chef der Konzernmutter Unicredit jedenfalls sagte, dass die HVB nun "künftig ihr volles Potenzial entfalten kann".

Ganz zu Ende ist aber auch die Geschichte zwischen Diederich und der Bank nicht: Er soll künftig ein Mandat im Aufsichtsrat der Bank übernehmen.