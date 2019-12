102 Geldautomaten-Sprengungen in NRW: Meist ohne Beute

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen könnte in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen leicht unter dem Niveau des Vorjahres bleiben. Bis Montag (23. Dezember) hatte das Landeskriminalamt NRW 102 Sprengattacken registriert, wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In gut der Hälfte der Fälle blieb es beim Versuch.

Die Zahl der Attacken war von 92 im Jahr 2017 auf 108 im Jahr 2018 gestiegen - ein Zuwachs um 17 Prozent. Die Ermittler der LKA-Sonderkommission "Heat" gingen bislang davon aus, dass viele der Explosionen auf das Konto einer etwa 300-köpfigen Szene marokkanischer Einwanderer aus Utrecht in den Niederlanden gehen. Die Täter haben in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro erbeutet und Millionenschäden angerichtet.