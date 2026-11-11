Die Methoden, mit denen Betrüger Bankkonten leerräumen oder Menschen in dubiose Geldanlagen locken, werden immer ausgefeilter – nicht zuletzt, weil Kriminelle zunehmend auf künstliche Intelligenz setzen. Das Bundeskriminalamt hat zuletzt wiederholt vor betrügerischen Whatsapp-Gruppen gewarnt, in denen Anlegern Fake-Aktien und hochgejubelte Pennystocks aufgeschwatzt werden.

Um ihre Kundinnen und Kunden künftig besser vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, wollen Deutsche Bank, Commerzbank und der Sparkassen-Dachverband DSGV jetzt erstmals ihre Kräfte bündeln. Geplant ist eine gemeinsame Infrastruktur zum Austausch betrugsrelevanter Informationen, wie die drei Partner am Mittwoch mitteilten. Ziel sei es, verdächtige Geldflüsse über Institutsgrenzen hinweg früher zu erkennen und Hinweise auf Betrugsfälle bei Privat- und Firmenkunden „sicher, standardisiert und rechtskonform“ auszutauschen. „Finanzkriminalität wird immer professioneller und macht nicht an Unternehmensgrenzen halt. Deshalb ist es richtig, dass wir hier enger zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen und Fähigkeiten bündeln“, sagte Bernd Spalt, Risikovorstand der Commerzbank. Deutsche-Bank-Manager Dominik Hennen sagte, man wolle Kundinnen und Kunden besser schützen und neue Maßstäbe in der Betrugsprävention setzen.

Erkennt ein Finanzinstitut eine Kontoverbindung, die betrügerisch genutzt wird, kann es entsprechende Hinweise über die gemeinsame Plattform anderen teilnehmenden Instituten zur Verfügung stellen. Diese können die Erkenntnisse dann bei ihren Schutzmaßnahmen gegen Betrug berücksichtigen. Technisch ist das Verfahren den Angaben zufolge so aufgesetzt, dass die beteiligten Institute bestimmte Informationen abgleichen können, ohne dafür alle zugrunde liegenden Daten offenlegen zu müssen. Das Angebot soll auch für weitere Kreditinstitute geöffnet werden, wie DSGV-Vorstandsmitglied Joachim Schmalzl sagte. Sicherheit im Zahlungsverkehr sei eine gemeinsame Verantwortung der Kreditwirtschaft.

Finanzkriminalität macht oft nicht an Institutsgrenzen halt. Täter nutzen häufig Konten bei mehreren Banken und transferieren Gelder innerhalb kurzer Zeit zwischen verschiedenen Geldhäusern. Die einzelnen Banken sehen dabei bislang meist nur einen Ausschnitt des Geschehens. Das Gemeinschaftsunternehmen soll nun helfen, schneller Informationen auszutauschen. Die Zusammenarbeit über die Grenzen einzelner Institutsgruppen hinweg ist durchaus üblich: Der Sparkassenverband DSGV kooperiert etwa beim europäischen Bezahlsystem Wero mit den großen Privatbanken und den Genossenschaftsbanken.

Experten halten die Pläne für sinnvoll. „Wir sehen aktuell, dass Betrug immer professioneller und skalierbarer wird, während viele Institute im Tagesgeschäft bereits stark ausgelastet sind und sich nicht entsprechend auf neue Betrugsmuster vorbereiten können“, sagt Jan Otto von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Ein Zusammenschluss könne insbesondere bei Betrugswellen helfen, weil häufig mehrere Institute gleichzeitig betroffen seien. Entscheidend werde aber sein, die rechtlichen, datenschutzrechtlichen und organisatorischen Fragen sauber zu lösen. „Wenn das gelingt, kann das ein höchst spannendes Modell sein“, sagt Otto.

Laut einer aktuellen Studie von PwC beläuft sich der jährliche Betrugsschaden allein auf privaten Girokonten in Deutschland auf rund 300 Millionen Euro. „Dabei sehen wir in den vergangenen Jahren teils wellenartige Spitzen, die bei einzelnen Instituten ein Vielfaches des Normalniveaus erreichen“, sagt Otto. Die Qualitätsunterschiede zwischen den Häusern seien dabei erheblich. Für Kundinnen und Kunden werde die Wahl ihrer Bank daher zunehmend zur Sicherheitsfrage. Kleinere Institute seien oft eher durch Zufall geschützt. Wenn sie doch getroffen werden, entstünden dort allerdings besonders hohe Schäden. Der Studie zufolge erwarten 70 Prozent der Verbraucher inzwischen eine unmittelbare Warnung vor Betrug. Aber erst zehn Prozent der Finanzdienstleister würden bereits in Echtzeit mit vernetzten Daten arbeiten, so die Studie.