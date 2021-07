Ein aufstrebendes Start-up will sich ein neues Geschäft erschließen, die Deutsche Bank und die Allianz stehen Pate. Im Hintergrund: ein zwielichtiger Geschäftsmann.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Dies ist eine Geschichte über zweifelhafte Geschäftsbeziehungen, die geheim bleiben sollten. Über Netzwerke in der Bankenstadt Frankfurt, die zeigen, wie man Beziehungen so nutzt, dass Geld fließt, ohne dass jemand etwas mitbekommt. In den Hauptrollen: ein Geschäftsmann aus dem Nahen Osten von zweifelhaftem Ruf, Top-Manager der Deutschen Bank und der Allianz, ein Gründer - und ein aufstrebendes Start-up.