Der ehemalige Vizechef der britischen Notenbank Bank of England (BoE), Andrew Bailey, hat einem Medienbericht zufolge die besten Chancen, Nachfolger von Mark Carney zu werden. Der 60-jährige Bailey, der derzeit Chef der britischen Finanzaufsicht FCA ist, sei der Favorit im Rennen um die Top-Position, berichtet die Financial Times. Ein Sprecher des britischen Finanzministeriums wollte sich dazu nicht äußern. Finanzminister Sajid Javid will die Entscheidung über die Besetzung des Führungspostens laut der Zeitung an diesem Freitag bekanntgeben. Die Amtszeit des derzeitigen BoE-Chefs Carney endet im Januar 2020. Mit Blick auf den Brexit hatte Carney seinen Abgang bereits zwei Mal hinausgeschoben. Der gebürtige Kanadier steht seit Juli 2013 an der Spitze der Londoner Zentralbank. Als mögliche Kandidaten für eine Nachfolge Carneys wurden auch die Aufsichtsratschefin der britischen Santander-Tochter, Shriti Vadera, die Präsidentin der London School of Economics, Minouche Shafik, sowie die stellvertretende Notenbank-Chefs Ben Broadbent and Jon Cunliffe gehandelt. Als weiterer Anwärter galt auch BoE-Chefökonom Andy Haldane.