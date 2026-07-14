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Russland-SanktionenGericht: Deutsche Bank hat gute Chancen im Streit mit Linde

Lesezeit: 3 Min.

Gasbehälter am Unternehmenssitz des Industriekonzerns Linde in Höllriegelskreuth bei Pullach im Landkreis München. Mehrere große Banken verlangen insgesamt rund 810 Millionen Euro von Linde zurück und haben an verschiedenen Gerichten Klage eingereicht.
Gasbehälter am Unternehmenssitz des Industriekonzerns Linde in Höllriegelskreuth bei Pullach im Landkreis München. Mehrere große Banken verlangen insgesamt rund 810 Millionen Euro von Linde zurück und haben an verschiedenen Gerichten Klage eingereicht. Stephan Jansen/dpa

Nach dem Scheitern eines Projekts in Russland verlangt unter anderem die Deutsche Bank Schadenersatz vom Gaskonzern Linde. Eine Anhörung zeigt: Das Landgericht Frankfurt neigt dazu, der Bank recht zu geben.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

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Ein solcher Fall sei auch am Landgericht Frankfurt nicht alltäglich – weder mit Blick auf den Gegenstand des Streits noch auf die Summen, um die es gehe, sagte die Vorsitzende Richterin Corinna Distler gleich zu Beginn der Anhörung am Dienstag. Tatsächlich verhandelt das Gericht die weitreichende Frage, wer für Verluste infolge der Russland-Sanktionen einstehen muss, beziehungsweise: Wer zahlt eigentlich, wenn Russland westliche Sanktionen mit Beschlagnahmungen beantwortet?

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