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FinanzbrancheWieder eine Razzia bei der Deutschen Bank

Lesezeit: 2 Min.

Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Betroffen von Ermittlungen ist diesmal eine Filiale in der hessischen Metropole.
Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Betroffen von Ermittlungen ist diesmal eine Filiale in der hessischen Metropole. Arne Dedert/dpa

Im Fokus der Ermittler steht diesmal das Privatkundengeschäft. Ein früherer Mitarbeiter soll Kundengeld auf ein anderes Konto umgeleitet haben.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

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Die Deutsche Bank ist am Dienstag erneut von der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht worden. Ermittler hätten in einer Filiale an der Frankfurter Taunusanlage einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts aus dem Juni 2026 vollstreckt, teilte die Behörde mit. Zu den genauen Hintergründen äußerte sie sich zunächst nicht. Die Konzernzentrale sei nicht betroffen gewesen. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Die Filiale am Firmensitz an der Taunusanlage zählt zu den „Flagship-Filialen“ des Konzerns. Auf drei Etagen und 3500 Quadratmetern können sich Kunden dort seit Anfang 2025 in Finanzfragen beraten lassen. Der Standort zählt zu den größten und modernsten Filialen der Bank.

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